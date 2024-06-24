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Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. После атаки ВСУ на Севастополь 4 человека погибли, 153 обратились за медицинской помощью. Такие итоговые данные привел губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства, начавшемся с минуты молчания.

По данным директора департамента здравоохранения, 74 пациента получают лечение амбулаторно. Всего во время инцидента работали более 30 бригад скорой помощи, многие люди самостоятельно приходили в городскую больницу № 4.

Пострадавшим будут осуществляться выплаты, добавил Развожаев.

«Был введен режим ЧС, соответственно, выплаты пострадавшим также будут организованы», — сообщил Развожаев.

Губернатор сообщил, что трое погибших являлись местными жителями. Еще один погибший — ребенок из другого региона РФ, его семье окажут помощь в транспортировке тела.

«Семье необходимо оказать всю помощь», — сказал Развожаев.