Тело не повезут домой, могилы не будет: Стали известны подробности прощания с 20-летней моделью, утонувшей в Сочи

Диана Беляева погибла 16 июня на одном из пляжей в Сочи. Девушка вместе с новым знакомым в шторм решила прогуляться у моря. Они вышли на берег ранним утром после бара. Под утро на курорте поднялись мощные волны, но это не остановило парочку. Девушка и парень хотели помочить ноги.
Первая волна, которая окатила их, вызвала смех, — никто из них не думал, что следующая утащит Диану в море. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Но помочь туристке из Липецкой области не смог никто. Ни парень Денис, с которым она была, ни спасатели — они выходят на работу с 8 утра.
После того, как Диану затянул тягун, началась поисково-спасательная операция. Она завершилась 20 июня. Тело девушки в белом платье нашли в 12 км от места трагедии, на пляже «Зеленая роща» в Хостинском районе.
«При шторме от двух баллов к морю уже опасно подходить. О купании и вовсе не может быть и речи».
После того, как стало известно о гибели Дианы, в Сочи приехал ее отец. Родители девушки уже давно не живут вместе. Но хлопоты решили поделить на двоих.
«Тело Дианы отвезли в Ростов-на-Дону. Там ее должны кремировать», — рассказала «КП»-Кубань знакомая семьи Ольга.
По ее словам, бабушке погибшей девушки ничего не рассказали о трагической судьбе их внучки — берегут от удара. Родные планируют сказать, что она уехала в Москву.
«Они сказали, что гроба не будет, для них Диана должна остаться живой. Ни похорон, ни отпевания, ни могилы», — отметила Ольга.
МЕЖДУ ТЕМ.
История Дианы не стала уроком для некоторых туристов. Они продолжают купаться в море во время шторма. 23 июня на курорте на берегу резвился мальчик 12 лет. Его мама наблюдала, как он играет в волнах, с лежака.
Спасатели предупреждают — несмотря на небольшое волнение, море может быть опасным. Прибрежное течение — тягун — может запросто затянуть далеко от берега.