Тело не повезут домой, могилы не будет: Стали известны подробности прощания с 20-летней моделью, утонувшей в Сочи

Первая волна, которая окатила их, вызвала смех, — никто из них не думал, что следующая утащит Диану в море. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Но помочь туристке из Липецкой области не смог никто. Ни парень Денис, с которым она была, ни спасатели — они выходят на работу с 8 утра.