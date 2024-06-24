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МИД: белорусов нет среди погибших в результате теракта в Дагестане

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших в результате теракта в Дагестане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«По информации российской стороны, белорусов среди погибших в результате теракта в Дагестане нет», — рассказали в МИД.

Что известно о терактах в Махачкале и Дербенте
«Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, уточняет информацию по наличию граждан Беларуси среди пострадавших. В случае необходимости готово оказать возможную консульско-правовую помощь», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.