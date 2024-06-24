МИД: белорусов нет среди погибших в результате теракта в Дагестане

«По информации российской стороны, белорусов среди погибших в результате теракта в Дагестане нет», — рассказали в МИД.



Что известно о терактах в Махачкале и Дербенте

«Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, уточняет информацию по наличию граждан Беларуси среди пострадавших. В случае необходимости готово оказать возможную консульско-правовую помощь», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.