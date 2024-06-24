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В южноуральском городе на сборном пункте нашли тело призывника

Погибшего молодого человека обнаружили в минувшие выходные в Копейске.

Как сообщает Ura.ru, смерть парня — не криминальная, однако не исключается то, что 21-летний призывник мог покончить с собой.

Причины и обстоятельства трагедии не сообщаются. В настоящее время их устанавливают сотрудники следственного комитета.

несчастный случай