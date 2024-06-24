На пляже в Севастополе работают силовики: там могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы

После атаки на пляже в Севастополе, которая произошла в воскресенье, 23 июня, могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Сейчас на пляже Учкуевка проводятся оперативно-следственные действия. Там работают взрывотехники, сотрудники Следственного комитета и другие силовики.
«После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — говорится в сообщении.
В севастопольском правительстве напомнили, что при обнаружении боеприпасов и других опасных предметов нельзя к ним прикасаться. Рядом также не стоит пользоваться мобильными телефонами. При обнаружении таких предметов нужно звонить по телефонам: 102 и 112.
Напомним, киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 151 человек пострадал. 82 из них попали в больницы. Госпитализировали 55 взрослых и 27 детей. При этом люди продолжают обращаться к медикам. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.