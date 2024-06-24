В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ

«153 у нас пострадавших. Всем оказана медицинская помощь. Из них 74 получают лечение амбулаторно и 79 госпитализированы, из них 27 детей», — сообщил Денисов.
По словам главы депздрава, в день трагедии раненных с пляжей вывозили более 30 машин скорой помощи. Некоторые люди приходили самостоятельно в 4-ю горбольницу на Северной стороне, пострадавших с тяжелыми ранениями везли в три других больницы.
«Кто тяжелее — машинами скорой помощи доставляли в девятую больницу, первую и пятую. А кто полегче — оказывали на месте помощь», — отметил Денисов.
По словам Денисова, в городскую больницу № 1 госпитализированы 39 человек, 13 пострадавших находятся в больнице № 9 в Балаклаве, и еще 27 раненых детей — в 5-й горбольнице — Центре охраны здоровья матери и ребенка.
За сутки на горячую линию, открытую в связи с терактом ВСУ по поручению губернатора, поступило 98 обращений, все они были отработаны, добавил Денисов.
Во всех больницах продолжают работу психологи.
Ранее замдиректора по медицинской части Федерального центра медицина катастроф (ФЦМК) Минздрава России Андрей Колодкин, возглавляющий сводную бригаду прибывших в город федеральных специалистов, сообщил, что в Москву готовятся транспортировать 21 пострадавшего, в том числе 11 детей.