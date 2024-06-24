В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ

По словам главы депздрава, в день трагедии раненных с пляжей вывозили более 30 машин скорой помощи. Некоторые люди приходили самостоятельно в 4-ю горбольницу на Северной стороне, пострадавших с тяжелыми ранениями везли в три других больницы.