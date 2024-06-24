На жителя Башкирии рухнула кирпичная стена помещения кооператива: мужчина погиб.

Балтачевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в августе 2023 года в одном из помещений кооператива в результате разрушения кирпичной стены под завалом оказался 58-летний мужчина, который скончался от полученных телесных повреждений.