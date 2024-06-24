«То ли машина сбила, то ли памятник»: в суде по делу об убийстве 6-летней Лизы выступил засекреченный свидетель

«На одном из допросов следователь меня пригласила к компьютеру и сказала: “Это же вы”. Спросила, что я делал в больнице. Я спросил, какое это отношение имеет к моему делу. Она заявила, что это громкое дело, попросила меня подробнее ей рассказать. Я ей рассказал, после чего она сообщила, что я буду главным свидетелем по делу Лизы. Пригласив в кабинет, она мне показала фотографии девочки. Я только там увидел глубокие порезы. В больнице я не видел. Она сказала: “Ты будешь свидетелем, но не сообщай своим адвокатам, так как дело громкое”. Я сидел под домашним арестом. Начал искать в интернете и обнаружил, что защита Рыжаковой — это мой адвокат. Получилось, что дело расследует один следователь и у нас один адвокат», — рассказал свидетель.