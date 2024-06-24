Подразделения «Центра» отразили пять контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сокол и Торецк Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
«Потери противника за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины МаххPrо производства США, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 “Мста-Б”, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США», — добавили в Минобороны РФ.