Подразделения «Центра» отразили пять контратак ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Сокола и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 430 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.