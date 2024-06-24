Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Запада» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 22-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину 122-миллиметровой РСЗО «Град». Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.