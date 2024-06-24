Бойцы «Запада» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, 12 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 22-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и боевую машину 122-миллиметровой РСЗО «Град». Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.