Подразделения «Днепра» уничтожили до 125 солдат ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 “Мста-Б” и 152 мм гаубица Д-20», — говорится в сводке.