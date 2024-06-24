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Подразделения «Днепра» уничтожили до 125 солдат ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад в Херсонской области, потери ВСУ за сутки составили до 125 военнослужащих, один танк, сообщает Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 “Мста-Б” и 152 мм гаубица Д-20», — говорится в сводке.