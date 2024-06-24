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Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также группировка «Север» отразила контратаку штурмовых групп 71-й егерской бригады противника.

«Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.