Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также группировка «Север» отразила контратаку штурмовых групп 71-й егерской бригады противника.
«Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.