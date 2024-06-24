Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ

«Потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 122 мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.