Конфликт в квартире на Золотой Горке закончился убийством

Ночью в квартире в одном из домов на ул. Золотая Горка произошло убийство. Следствием установлено, что обвиняемый, потерпевший и их знакомая употребляли спиртные напитки, когда между мужчинами случился конфликт, в том числе на почве ревности. Обвиняемый нанес оппоненту не менее 25 ударов руками и ногами по голове и телу, а также трижды ударил его ножом — в руку и грудь. Потерпевший скончался на месте преступления.