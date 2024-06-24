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Конфликт в квартире на Золотой Горке закончился убийством

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего горожанина, которого обвиняют в убийстве, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Советского района.

Ночью в квартире в одном из домов на ул. Золотая Горка произошло убийство. Следствием установлено, что обвиняемый, потерпевший и их знакомая употребляли спиртные напитки, когда между мужчинами случился конфликт, в том числе на почве ревности. Обвиняемый нанес оппоненту не менее 25 ударов руками и ногами по голове и телу, а также трижды ударил его ножом — в руку и грудь. Потерпевший скончался на месте преступления.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый судимости не имеет, — прокомментировал заместитель прокурора Советского района Александр Садовский. — Ему предъявлено обвинение в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь, санкция которой — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Избранная ранее обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.