Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 115 и 123 бригад теробороны, 21 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрь, Ровнополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 37-й бригады морской пехоты противника. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 “Мста-Б” и 152 мм гаубицу Д-20», — говорится в сообщении.