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Волгоградке грозит 3 года тюрьмы за прописку 8 мигрантов

В Волгоградской области женщина прописала дома иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

52-летней жительнице Среднеахтубинского района грозит 3 года тюрьмы за прописку 8 мигрантов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области, граждане Узбекистана заплатили подозреваемой деньги за регистрацию на территории РФ. Фактически мужчины по адресу не проживали.

— Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», — уточнили в полиции региона.

Женщине грозит реальное лишение свободы. Волгоградцам напоминают, что подобные преступные схемы чреваты серьезными последствиями.