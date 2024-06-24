Волгоградке грозит 3 года тюрьмы за прописку 8 мигрантов

52-летней жительнице Среднеахтубинского района грозит 3 года тюрьмы за прописку 8 мигрантов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области, граждане Узбекистана заплатили подозреваемой деньги за регистрацию на территории РФ. Фактически мужчины по адресу не проживали.
— Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», — уточнили в полиции региона.
Женщине грозит реальное лишение свободы. Волгоградцам напоминают, что подобные преступные схемы чреваты серьезными последствиями.