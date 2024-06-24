Еще одна смерть на футбольном поле: В Молдове на спортсмена упали ворота

Мужчина погиб после того, как ему на голову упали футбольные ворота.
Трагедия произошла вчера вечером, около 19:40, на стадионе в селе Чулуканы Теленештского района.
По данным pulsmedia.md, речь о 38-летнем мужчине. Он играл в футбол со своими односельчанами. В один момент на мужчину упали футбольные ворота.
На место прибыла скорая помощь. Однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства трагедии выясняются.
И ведь не первая смерть… И, к сожалению, скорее всего, не последняя… Почему не принимаются меры?