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Еще одна смерть на футбольном поле: В Молдове на спортсмена упали ворота

ЧП произошло в селе Чулуканы Теленештского района.

Мужчина погиб после того, как ему на голову упали футбольные ворота.

Трагедия произошла вчера вечером, около 19:40, на стадионе в селе Чулуканы Теленештского района.

По данным pulsmedia.md, речь о 38-летнем мужчине. Он играл в футбол со своими односельчанами. В один момент на мужчину упали футбольные ворота.

На место прибыла скорая помощь. Однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства трагедии выясняются.

И ведь не первая смерть… И, к сожалению, скорее всего, не последняя… Почему не принимаются меры?

несчастный случай