Вблизи Суенгинского водопада под Новосибирском утонул ребенок

В Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний мальчик, который вечером купался вблизи Суенгинского водопада вместе с отцом. Прокуратура Маслянинсокго района организовала соответствующую проверку.
— Установлено, что в вечернее время 23.06.2024 13-летний подросток совместно с отцом купался в реке вблизи Суенгинского водопада. По предварительным данным мальчик не справился с течением и утонул, — уточнили в ведомстве.
В настоящее время специалисты поднимают тело мальчика из водоема.
К сожалению, жители области гибнут на вожде почти каждый день. В тот же день в селе Локтенок Краснозерского района Новосибирской области утонул мужчина 1960 года рождения. По предварительной информации, он отдыхал в компании на берегу реки.
21 июня еще один ребенок утонул в Куйбышевском районе Новосибирской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава района Олег Караваев.
МЧС напоминает новосибирцам, что не стоит заходить в воду в запрещенных для купания местах. Также не нужно оставлять без присмотра маленьких детей и людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.