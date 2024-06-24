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Вблизи Суенгинского водопада под Новосибирском утонул ребенок

Специалисты пытаются поднять тело мальчика из водоема.

Источник: Комсомольская правда

В Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний мальчик, который вечером купался вблизи Суенгинского водопада вместе с отцом. Прокуратура Маслянинсокго района организовала соответствующую проверку.

— Установлено, что в вечернее время 23.06.2024 13-летний подросток совместно с отцом купался в реке вблизи Суенгинского водопада. По предварительным данным мальчик не справился с течением и утонул, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты поднимают тело мальчика из водоема.

К сожалению, жители области гибнут на вожде почти каждый день. В тот же день в селе Локтенок Краснозерского района Новосибирской области утонул мужчина 1960 года рождения. По предварительной информации, он отдыхал в компании на берегу реки.

21 июня еще один ребенок утонул в Куйбышевском районе Новосибирской области. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава района Олег Караваев.

МЧС напоминает новосибирцам, что не стоит заходить в воду в запрещенных для купания местах. Также не нужно оставлять без присмотра маленьких детей и людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как писал KP.RU, в Крыму задержали экс-сотрудника МВД, передававшего СБУ личные данные граждан.

Прокуратура