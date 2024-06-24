Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана

В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить его из партии за «дискредитирующие “Единую Россию” действия».