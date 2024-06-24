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Среди ликвидированных боевиков был племянник главы района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане экс-председатель отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе республики Али Закаригаев был племянником главы района Магомеда Омарова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Национальный антитеррористический комитет

«Закаригаев родственник Омарова, главы района, племянник», — сказал собеседник агентства.

Другой представитель силовых структур региона подтвердил РИА Новости, что Закаригаев был жителем села Сергокала.

Ранее РИА Новости в силовых структурах республики сообщили, что среди ликвидированных в ходе операции был Али Закаригаев. Руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» Зурида Валеева сообщила РИА Новости, что он возглавлял отделение партии в Сергокалинском районе, два года назад ушел с этой должности.

В пресс-службе СЗРП РИА Новости заявили, что Закаригаев возглавлял районное отделение до 2021 года, но в понедельник был исключен из партии.

В воскресенье источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров был доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить его из партии за «дискредитирующие “Единую Россию” действия».