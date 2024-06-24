Минсельхоз РК: Ущерба от саранчи пока нет

«Все препараты, которые мы покупаем, проходят лабораторное испытание и есть заключение по ним. Здесь переживать не стоит. Производство (препаратов. — Прим. ред.) в основном европейское. У нас есть 4−5 препаратов», — сказал Айдарбек Сапаров.