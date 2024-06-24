Минсельхоз РК: Ущерба от саранчи пока нет

Журналисты спросили у министра, не вредят ли другим насекомым пестициды, которые используют для борьбы с саранчой.
«Все препараты, которые мы покупаем, проходят лабораторное испытание и есть заключение по ним. Здесь переживать не стоит. Производство (препаратов. — Прим. ред.) в основном европейское. У нас есть 4−5 препаратов», — сказал Айдарбек Сапаров.
Также у него уточнили, как планируется подсчитывать ущерб от нашествия саранчи.
«Сегодня пока нет ущерба по саранче. Если будет ущерб, то будем разрабатывать методику и будем считать», — дополнил Айдарбек Сапаров.
9 июня 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи.