На проспекте Дзержинского в Минске автомобиль сбил подростка: ГАИ ищет очевидцев ДТП

7 июня около 8.36 39-летний водитель автомобиля Leapmotor, двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Чюрлениса, при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.



Госавтоинспекция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, обратиться по телефону: 8 (017) 272−95−37 или 102.