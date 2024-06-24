7 июня около 8.36 39-летний водитель автомобиля Leapmotor, двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Чюрлениса, при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Госавтоинспекция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, обратиться по телефону:
На проспекте Дзержинского в Минске автомобиль сбил подростка: ГАИ ищет очевидцев ДТП
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев ДТП на пр. Дзержинского в Минске, в котором пострадал подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
7 июня около 8.36 39-летний водитель автомобиля Leapmotor, двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Чюрлениса, при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 15-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.