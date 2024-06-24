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Суд постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского и Лебедева в доход РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд рублей у Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и Платона Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Удовлетворить иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход РФ денежных средств на счетах ПАО “НБ “Траст””», — постановил суд.

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей ответчиков. Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка «Траст» не возражали против удовлетворения иска.

Следствием было установлено, что денежные средства принадлежат Ходорковскому и Лебедеву, в связи с чем Генпрокуратура потребовала их обращения в доход государства. В общей сложности замгенпрокурора просил обратить в доход государства 981 млн рублей и $1,8 млн со счетов банка «Траст». В иске отмечалось, что он подан в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений.

Денежные средства находятся на 12 счетах компаний. Ранее в ходе следствия был наложен арест на средства этих компаний, но не на сами счета, тем самым ответчики не были лишены возможности проводить операции с использованием счетов и денежных средств сверх арестованных сумм.

Дело ЮКОСа

В отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Впоследствии Мосгорсуд снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал подсудимых виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору.

Позднее Президиум Мосгорсуда смягчил наказание до 11 лет лишения свободы, а Верховный суд сократил его еще на два месяца. В итоге Лебедев должен был выйти на свободу в мае 2014 года, Ходорковский — в августе 2014 года. Однако Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии. Лебедев был освобожден 24 января 2014 года после решения Верховного суда РФ смягчить ему наказание до фактически отбытого.

За Ходорковским и Лебедевым было признано право на реабилитацию, то есть материальную компенсацию. В то же время ВС РФ отказался отменить приговор Мещанского суда в части взыскания с них 17 млрд рублей в качестве возмещения вреда за неуплату налогов.

Прокуратура