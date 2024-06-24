Суд постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского и Лебедева в доход РФ

«Удовлетворить иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход РФ денежных средств на счетах ПАО “НБ “Траст””», — постановил суд.
Судебное заседание прошло в отсутствие представителей ответчиков. Юристы Федеральной службы судебных приставов и банка «Траст» не возражали против удовлетворения иска.
Следствием было установлено, что денежные средства принадлежат Ходорковскому и Лебедеву, в связи с чем Генпрокуратура потребовала их обращения в доход государства. В общей сложности замгенпрокурора просил обратить в доход государства 981 млн рублей и $1,8 млн со счетов банка «Траст». В иске отмечалось, что он подан в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений.
Денежные средства находятся на 12 счетах компаний. Ранее в ходе следствия был наложен арест на средства этих компаний, но не на сами счета, тем самым ответчики не были лишены возможности проводить операции с использованием счетов и денежных средств сверх арестованных сумм.
Дело ЮКОСа
В отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Впоследствии Мосгорсуд снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал подсудимых виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору.
Позднее Президиум Мосгорсуда смягчил наказание до 11 лет лишения свободы, а Верховный суд сократил его еще на два месяца. В итоге Лебедев должен был выйти на свободу в мае 2014 года, Ходорковский — в августе 2014 года. Однако Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии. Лебедев был освобожден 24 января 2014 года после решения Верховного суда РФ смягчить ему наказание до фактически отбытого.
За Ходорковским и Лебедевым было признано право на реабилитацию, то есть материальную компенсацию. В то же время ВС РФ отказался отменить приговор Мещанского суда в части взыскания с них 17 млрд рублей в качестве возмещения вреда за неуплату налогов.