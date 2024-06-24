Минская пенсионерка решила вложиться в «крипту» и потеряла 165 тысяч рублей

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Пенсионерка из столицы стала жертвой мошенников и потеряла на криптовалюте 165 тысяч рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.
По данным СК, 73-летней жительнице Центрального района в январе текущего года позвонил якобы представитель криптобиржи. При этом звонок поступил с иностранного номера, но женщину это не смутило.
«Собеседник с первых минут расположил потенциального клиента, отметив, что ему известно о ранних участиях женщины в инвестиционной программе», — сказали в СК.
Там также уточнили, что в 2017 году пенсионерка зарегистрировалась на сайте данного криптообменника, но не принимала участия в торгах. В ходе разговора менеджер рассказал о плюсах «бизнеса» и уговорил ее на сотрудничество.
Женщина под руководством консультанта установила специальное приложение для отслеживания своих активов, а менеджер платформы зарегистрировал для нее несколько учетных записей.
Первую транзакцию минчанка провела в конце января, а затем несколько месяцев пополняла счет — посредством интернет-банкинга и передавала деньги через курьеров. Больше всего вложений бизнес потребовал в марте — свыше 35 тысяч долларов. При этом все деньги отображались в учетных записях начинающего инвестора.
Минчанка и дальше планировала вкладываться в виртуальные активы, пока о происходящем не узнал ее супруг, который посоветовал ей незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
По факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас следователи пытаются установить лиц, совершивших преступление.