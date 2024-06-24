СК выяснит обстоятельства гибели человека на пляжной вечеринке в Казани

УФА, 24 июн — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента на пляжной вечеринке в Казани, где один человек скончался, ещё один был госпитализирован с отравлением.
Издание KazanFirst сообщает, что в минувшую субботу на пляжной вечеринке Plombir, которая проходила на пляже «Локомотив» в Казани, один человек скончался, ещё двое — парень с девушкой — были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.
«По скорой помощи 22 июня было только 2 вызова по этому адресу. Один — смерть до приезда скорой. Второй был госпитализирован в больницу», — прокомментировали РИА Новости в минздраве Татарстана.
Источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. «Возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник.