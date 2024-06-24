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40 иностранцев без документов задержаны в Алматы

Граждане стран африканского континента задержаны в Алматы, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Как свидетельствуют данные миграционной службы Алматы, нелегалы из стран дальнего зарубежья незаконно трудятся на различных объектах мегаполиса.

«Минувшим днем проведен локальный рейд в центральной части города. Всего задержаны 40 иностранцев, большая часть которых не имеют документы, подтверждающие их личности. По предварительным данным, речь идет о гражданах соседних приграничных государств, а также о гражданах стран африканского континента. До полного установления личностей задержанных, они помещены в приемник-распределитель. Далее в отношении них будут собраны материалы на предмет нарушения ими миграционного законодательства Республики Казахстан».

Начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов