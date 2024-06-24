СМИ: наказание за вооруженный мятеж ужесточат вплоть до пожизненного

Существующая статья 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»), предусматривающая наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и ограничение свободы до двух лет, будет разбита на три части. В первой и второй частях будут описаны наказания за организацию и руководство мятежом (от 15 до 20 лет лишения свободы) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет лишения свободы). Третья часть вводит ответственность за причинение смерти или иные тяжкие последствия. Здесь наказание составит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 000 ₽ до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.