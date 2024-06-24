СМИ: наказание за вооруженный мятеж ужесточат вплоть до пожизненного

Существующая статья 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»), предусматривающая наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и ограничение свободы до двух лет, будет разбита на три части. В первой и второй частях будут описаны наказания за организацию и руководство мятежом (от 15 до 20 лет лишения свободы) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет лишения свободы). Третья часть вводит ответственность за причинение смерти или иные тяжкие последствия. Здесь наказание составит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 000 ₽ до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.
Подобные послабления уже существуют для лиц, совершивших государственную измену, шпионаж или силовой захват власти (ст. 275, 276 и 278 УК).
В пояснительной записке к законопроекту указано, что нынешняя редакция статьи 279 УК не разделяет меры ответственности, хотя вооруженный мятеж по своей опасности близок к террористической и диверсионной деятельности. Введение послаблений, по мнению правительства, будет мотивировать отказаться от продолжения противоправных действий, отмечается в пояснительной записке. Проект закона был изучен в Верховном суде РФ, и, как выяснили «Ведомости», там не нашли замечаний и предложений к документу.
Инцидент с вооруженным мятежом Евгения Пригожина, который продлился с 23 по 24 июня 2023 года, стал катализатором разработки поправок. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину» и призвал прекратить участие в преступлении. 26 июня Путин предложил участникам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в мятеже, но «остановились у последней черты», подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами. 27 июня ФСБ сообщило о прекращении уголовного дела в связи с прекращением противоправных действий.
Нина Лютикова