Нелепая гибель: В Кишиневе нетрезвый мужчина погиб после неудачного прыжка в озеро

По данным источников pulsmedia.md, 38-летний мужчина погиб в результате несчастного случая. Его забрала скорая помощь с травмами грудной клетки и ушибом головного мозга. Предварительно установлено, что увечья были получены после неудачного прыжка в озеро. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего доставили в Больницу скорой помощи. Врачи пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, он скончался вскоре после госпитализации.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.