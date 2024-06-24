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Нелепая гибель: В Кишиневе нетрезвый мужчина погиб после неудачного прыжка в озеро

ЧП произошло вечером 23 июня в парке «Ла извор» в секторе Буюканы.

Источник: Соцсети

По данным источников pulsmedia.md, 38-летний мужчина погиб в результате несчастного случая. Его забрала скорая помощь с травмами грудной клетки и ушибом головного мозга. Предварительно установлено, что увечья были получены после неудачного прыжка в озеро. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили в Больницу скорой помощи. Врачи пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, он скончался вскоре после госпитализации.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

несчастный случай