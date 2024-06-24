Зрители ревдинского шоу серьезно не пострадали — в больницу никто не обращался

В Ревдинской городской больнице прокомментировали инцидент, произошедший на велошоу 23 июня. Тогда во время трюка горящий трос полетел в зрителей. Папа маленького Максима рассказал, что канат опалил сыну волосы, на место приехала «скорая», которая осмотрела ребенка и пообщалась с ним, после чего отпустила к родителям.