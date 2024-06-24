Верховный суд Башкирии оставил Яну Гайдук под домашним арестом

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты экс-главы Госкоммолодежи Яны Гайдук, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и оставил ее под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, что 13 июня Советский районный суд Уфы избрал для Гайдук меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 августа. Адвокат обвиняемой обжаловал это решение, однако Верховный суд оставил его без изменений.
Яна Гайдук обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности уголовного дела не разглашаются.