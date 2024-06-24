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Верховный суд Башкирии оставил Яну Гайдук под домашним арестом

Суд отклонил апелляционную жалобу.

Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты экс-главы Госкоммолодежи Яны Гайдук, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и оставил ее под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 13 июня Советский районный суд Уфы избрал для Гайдук меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 августа. Адвокат обвиняемой обжаловал это решение, однако Верховный суд оставил его без изменений.

Яна Гайдук обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности уголовного дела не разглашаются.