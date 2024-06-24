На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину

Ранее областное ГУМВД России сообщило, что полицейские задержали вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону. Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел полиции. Информация о якобы стрельбе в ТЦ не подтвердилась.
«По информации о стрельбе возле ТЦ Суворовский в Ростове — сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием», — написал губернатор в Telegram.
По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство, добавил он.