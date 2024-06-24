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На парковке ТЦ в Ростове-на-Дону задержали вооруженного мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Задержанный возле торгового центра в Ростове-на-Дону мужчина был вооружен травматическим оружием, предварительно, случившееся квалифицируется как хулиганство, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Источник: © РИА Новости

Ранее областное ГУМВД России сообщило, что полицейские задержали вооруженного мужчину на парковке торгового центра в Ростове-на-Дону. Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. Его доставили в территориальный отдел полиции. Информация о якобы стрельбе в ТЦ не подтвердилась.

«По информации о стрельбе возле ТЦ Суворовский в Ростове — сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием», — написал губернатор в Telegram.

По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство, добавил он.