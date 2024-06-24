Мурашко рассказал о тяжелораненых после обстрела Севастополя

Минобороны 23 июня сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, 82 из них госпитализировали. Оборонное ведомство уточнило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части ракеты в воздухе.