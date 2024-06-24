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В Казани число случаев заражения ботулизмом увеличилось до 20

Все пострадавшие отравились салатами.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 24 июня, в Казани число заразившихся ботулизмом от салатов Лобио увеличилось до 20. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

При этом в прошедшие выходные из республиканской инфекционной больницы уже выписали первых трех пациентов. У оставшихся наблюдается положительная динамика.

Напомним, несколько сотен людей отравились салатами от московского производителя «Кухня на районе». Виной тому оказалась зараженная ботулотоксином фасоль в блюде. От некачественных продуктов пострадали жители Казани, Нижнего Новгорода и Москвы.

По факту отравления людей салатами в Татарстане завели уголовное дело. Все остатки опасного блюда изъяли с точек продаж и отправили на исследование.