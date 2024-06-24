«Вы утопили город в грязи»: режим ЧС могут ввести в Костанае

Мусорный коллапс обсудили на аппаратном совещании в акимате Костаная 24 июня. Руководитель ТОО «Тазалык-2012» Александр Кушнир, занимающегося вывозом мусора, признал, что проблема назрела серьезная. Он рассказал, что его сотрудники работают в режиме 24/7 и все равно не успевают убирать мусор за горожанам.
«По статистическим данным на 1 марта 2024 года, в городе проживают более 268 910 человек, однако, исходя из количества людей, указываемых в договорах на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов, в городе проживают всего 216 479 человек. И я это говорю уже после того, как мы получили доступ к Базе данных “Физические лица” и увеличили число заключенных договоров. С каждым годом есть тенденция роста количества как договоров, так и людей, но до фактической численности проживающих очень далеко. Кроме того, с 2018-го по 2024 год включительно добавилось 162 дома с общей численностью 15 305 квартир с учетом поселка Кунай. В 2020 году самовывозом жители частного сектора на полигон ТБО привезли более 20 000 кубометров мусора, в прошлом — всего 7 000. Куда делись еще 13? Правильно: их свозят на контейнерные площадки благоустроенного сектора. Плюс крупногабаритный мусор, он вообще не входит в наш тариф, а вывозить его приходится», — сказал Александр Кушнир.
При этом Кушнир подчеркнул, что до сих пор не одобрена заявка на повышение тарифа. В свою очередь, аким города Марат Жундубаев заявил, что руководитель коммунального предприятия «утопил город в грязи». Он отметил, что ТОО «Тазалык-2012» является частным предприятием, которое в 2018 году было передано в доверительное управление сроком на 10 лет с последующим выкупом.
«Осталось четыре года, в 2028 году вы уже будете полноправным хозяином предприятия. Но сейчас мы что видим? С осени увеличивается количество жалоб на работу ТОО. Тенденция на уменьшение началась только неделю назад, когда мы дали в помощь технику подрядчиков. С нового года они дали по две машины, и с минувшей недели — еще дополнительно 12 единиц техники. За два-три дня мы очистим город. Ваша задача после этого — сохранять контейнерные площадки в таком виде. У нас просто хронический невывоз мусора!» — сказал аким.
Жундубаев пригрозил, что если ТОО не справится с вывозом мусора, то на него будет наложен штраф.
«Если мы не достигнем понимания, то там уже расторжение нашего договора (или добровольно, или в судебном порядке). Если такая ситуация возникнет, мы объявим режим ЧС местного значения, создадим штаб, назначим в ТОО своего управляющего, будем изымать у вас предприятие вплоть до уголовной ответственности», — сказал аким.
Он также подчеркнул: это самый пессимистический сценарий дальнейшего развития событий. Никто не ставит целью изъять предприятие, уточнил он, просто надо понимать, что на повестке дня санитарно-эпидемиологическая безопасность в городе.