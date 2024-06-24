«Вы утопили город в грязи»: режим ЧС могут ввести в Костанае

«По статистическим данным на 1 марта 2024 года, в городе проживают более 268 910 человек, однако, исходя из количества людей, указываемых в договорах на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов, в городе проживают всего 216 479 человек. И я это говорю уже после того, как мы получили доступ к Базе данных “Физические лица” и увеличили число заключенных договоров. С каждым годом есть тенденция роста количества как договоров, так и людей, но до фактической численности проживающих очень далеко. Кроме того, с 2018-го по 2024 год включительно добавилось 162 дома с общей численностью 15 305 квартир с учетом поселка Кунай. В 2020 году самовывозом жители частного сектора на полигон ТБО привезли более 20 000 кубометров мусора, в прошлом — всего 7 000. Куда делись еще 13? Правильно: их свозят на контейнерные площадки благоустроенного сектора. Плюс крупногабаритный мусор, он вообще не входит в наш тариф, а вывозить его приходится», — сказал Александр Кушнир.