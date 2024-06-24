Число погибших при теракте в Дагестане выросло до 20

«В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в г. Махачкале и в г. Дербенте пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица», — приводит слова главы регионального Минздрава Татьяны Беляевой пресс-служба ведомства.