Пожар на заводе литиевых батарей в Южной Корее. Видео

Инцидент оказал значительное влияние на акции компании S Connect, владеющей 96% долей в Aricell, которые снизились на 23% в понедельник. Aricell, производящая батареи для медицинских устройств, за 2023 год заработала 4,79 млрд южнокорейских вон ($3,5 млн).
Взрывы аккумуляторов во время пожара на заводе по производству литиевых батарей способствовали быстрому распространению огня, что значительно осложняло работу пожарных и спасателей, а также затрудняло поиск пострадавших. На момент происшествия на предприятии находилось около 35 тысяч батарей, что увеличивало риск и опасность для всех задействованных в ликвидации последствий пожара.
Нина Лютикова