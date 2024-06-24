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Пожар на заводе литиевых батарей в Южной Корее. Видео

По информации агентства «Ренхап» пожар на заводе литиевых батарей в Хвасоне, расположенном в 45 км к югу от Сеула, привел к гибели 22 человек, среди которых 18 граждан Китая, один гражданин Лаоса и два гражданина Южной Кореи. «Интерфакс» пишет, что пожар вспыхнул около 4:30 мск и был взят под контроль в 7:10 мск.

Инцидент оказал значительное влияние на акции компании S Connect, владеющей 96% долей в Aricell, которые снизились на 23% в понедельник. Aricell, производящая батареи для медицинских устройств, за 2023 год заработала 4,79 млрд южнокорейских вон ($3,5 млн).

Взрывы аккумуляторов во время пожара на заводе по производству литиевых батарей способствовали быстрому распространению огня, что значительно осложняло работу пожарных и спасателей, а также затрудняло поиск пострадавших. На момент происшествия на предприятии находилось около 35 тысяч батарей, что увеличивало риск и опасность для всех задействованных в ликвидации последствий пожара.

Нина Лютикова

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