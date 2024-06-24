Пожар на заводе литиевых батарей в Южной Корее. Видео

По информации агентства «Ренхап» пожар на заводе литиевых батарей в Хвасоне, расположенном в 45 км к югу от Сеула, привел к гибели 22 человек, среди которых 18 граждан Китая, один гражданин Лаоса и два гражданина Южной Кореи. «Интерфакс» пишет, что пожар вспыхнул около 4:30 мск и был взят под контроль в 7:10 мск.