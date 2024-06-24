Что известно о пожаре во Фрязине

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства пожара
Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.
Огнем охвачены с пятого по восьмой этажи.
Пожару присвоили третий ранг сложности.
Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошло возгорание, находится НИИ «Платан». Институт основан в октябре 1965 года. Он занимается производством вакуумных ламп.
Значительная часть помещений горящего НИИ сдается в аренду.
Площадь пожара в НИИ во Фрязине составляет 3,5 тыс. кв. м.
Спасательная операция и пострадавшие
Сотрудники МЧС по лестничным маршам спасли одного человека, еще девять находятся в горящем здании.
В ГУ МЧС добавили, что информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.
Спасательная операция продолжается. Работы осложняют плотное задымление и высокая температура.
На место пожара выехал и.о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
Более 70 человек и 24 единицы техники привлекли к тушению пожара.
Тушение пожара в НИИ во Фрязине осложняют высокая температура и плотное задымление.