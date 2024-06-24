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Что известно о пожаре во Фрязине

Пожар произошел в административном здании на территории промзоны во Фрязине, организовано спасение людей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства пожара

Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.

Пожару присвоили третий ранг сложности.

Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошло возгорание, находится НИИ «Платан». Институт основан в октябре 1965 года. Он занимается производством вакуумных ламп.

Значительная часть помещений горящего НИИ сдается в аренду.

Площадь пожара в НИИ во Фрязине составляет 3,5 тыс. кв. м.

Спасательная операция и пострадавшие

Сотрудники МЧС по лестничным маршам спасли одного человека, еще девять находятся в горящем здании.

В ГУ МЧС добавили, что информация о пострадавших и площади возгорания уточняется.

Спасательная операция продолжается. Работы осложняют плотное задымление и высокая температура.

На место пожара выехал и.о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Более 70 человек и 24 единицы техники привлекли к тушению пожара.

Тушение пожара в НИИ во Фрязине осложняют высокая температура и плотное задымление.

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