Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО

В области работает 50 мобильных групп, в которые входят лесники, сотрудники ДЧС ВКО, полиции, МИО. Они проводят профилактические рейды.
«Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс — в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар».
Отмечается, что на территории области действует постановление акима Восточно-Казахстанской области «О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности».
Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
В период действия особого противопожарного режима ограничьте пребывание в лесах. Будьте осторожны с открытым огнем. Не разводите костры. Не допускайте сжигание травы. При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам «101» и «112».