Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО

«Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс — в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар».