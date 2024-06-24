Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть лесных пожаров и 12 степных загораний тушат в ВКО

Пресс-служба ДЧС ВКО рассказала о том, что в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, которые охватили 0,3 га. Кроме того, зафиксировано 12 степных загораний на площади 39,4 га, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ДЧС ВКО

В области работает 50 мобильных групп, в которые входят лесники, сотрудники ДЧС ВКО, полиции, МИО. Они проводят профилактические рейды.

«Благодаря своевременной профилактике группами выявлен 31 нарушитель, которые привлечены к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс — в Усть-Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар».

Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что на территории области действует постановление акима Восточно-Казахстанской области «О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности».

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

В период действия особого противопожарного режима ограничьте пребывание в лесах. Будьте осторожны с открытым огнем. Не разводите костры. Не допускайте сжигание травы. При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам «101» и «112».

пожары
МЧС