В ЗКО полицейский наехал на лошадь: есть погибший

«Мой город» пишет, что, по информации Департамента полиции ЗКО, ДТП произошло ночью 23 июня в шести километрах от поселка Тоганас Сырымского района.
«31-летний полицейский в нерабочее время ехал на Priora и врезался в лошадь. После чего в его автомобиль врезался 52-летний водитель Volkswagen, который погиб на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
На хозяина животного составили административный протокол по ст. 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных». Назначены соответствующие экспертизы.
Проводится расследование.
Ранее четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО.