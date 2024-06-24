Бензовоз протаранил колонну дорожной техники на М-11. Кабина с водителем слетела на дорогу: видео

Водитель грузовика, перевозивший опасный груз, протаранил колонну дорожной техники на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. Подробности «Фонтанке» сообщили 24 июня в пресс-службе компании «Объединенные системы сбора платы», в ведомстве которой находится эта часть платной магистрали.



Авария случилась на 514-м километре трассы в направлении Москвы. Около 15:00 водитель грузовика отвлекся и влетел в дорожную технику.