Бензовоз протаранил колонну дорожной техники на М-11. Кабина с водителем слетела на дорогу: видео

Водитель грузовика, перевозивший опасный груз, протаранил колонну дорожной техники на автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. Подробности «Фонтанке» сообщили 24 июня в пресс-службе компании «Объединенные системы сбора платы», в ведомстве которой находится эта часть платной магистрали.
Авария случилась на 514-м километре трассы в направлении Москвы. Около 15:00 водитель грузовика отвлекся и влетел в дорожную технику.
К месту происшествия оперативно прибыли аварийные службы и скорая помощь. К счастью, обошлось без пострадавших.
Судя по кадрам, установленные ограждения и часть дорожных машин оказались серьезно повреждены. Кабина грузовика буквально слетела с колес. «Бензовоз влетел в ремонтную технику», — написали в комментариях в телеграм-канале «Мегаполис».
В субботу 49-летняя петербурженка каталась на снегоболотоходе, не имея водительского удостоверения: она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего квадроцикл опрокинулся.