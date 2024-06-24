Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки

Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил.