Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки

«Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Александра Новогренко. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.
Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил.
На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции.
«В судебном заседании подсудимый подтвердил свою причастность к осуществлению поджога военкомата и покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере при изложенных выше обстоятельствах, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов», — уточнили в пресс-службе. Он признан виновным в совершении теракта и покушении на сбыт наркотиков.