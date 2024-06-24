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5 человек утонули в водоемах Ростовской области во время отдыха на диких пляжах

За неделю в водоемах Ростовской области утонули 5 человек.

Источник: Комсомольская правда

Все смертельные случаи произошли на территориях диких пляжей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

В частности, в хуторе Колузаево 56-летний мужчина погиб по время рыбалки на реке Дон. Еще одно происшествие зафиксировали в Волгодонске, там тело мужчины подняли из акватории Цимлянского водохранилища.

В Красном Сулине во время отдыха с товарищами в реке Кундрючья утонул 19-летний парень. В Азове в реке Мокрый Кагальник погиб 53-летний мужчина, также тело утонувшего мужчины нашли в водохранилище «Ростовское море» в Ростове-на-Дону.

Жителям региона напоминают: отдыхать и купаться можно только в оборудованных местах. Кроме того, около воды нельзя злоупотреблять алкоголем, а также оставлять детей без присмотра.

Добавим, также за неделю в Ростовской области произошло 156 пожаров, в которых спасли 12 человек, еще два человека погибли.

МЧС