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Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке

В Калининграде гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда.

«Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе.

Как установил суд, в августе 2023 года 59-летний Ш. увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.

Ш. обвиняли по статье «Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Вину в совершении преступления фигурант не признал, добавили в пресс-службе.