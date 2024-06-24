Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке

Как установил суд, в августе 2023 года 59-летний Ш. увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.