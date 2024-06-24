Не купайся, убьет: В кишинёвских озерах появились бактерии-убийцы — заходить в водоемы опасно для жизни

Центр общественного здоровья Кишинева провел лабораторные исследования воды в водоемах муниципия Кишинёв. Установлено, что вода из озёр парков «Рышкань», «Валя Морилор», «Валя Трандафирилор» и «Ла извор» относится к 5-му классу степени загрязнения. Кроме того, песок на пляже «Ла Извор» заражен энтерококками и представляет опасность для здоровья. А в родниках в парках «Валя Трандафирилор № 2», «Валя Морилор» и «Ла извор» выявлено повышенное содержание нитратов, колиформные бактерии и энтерококки, — предостерегают специалисты.