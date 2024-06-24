Мошенники обманули жительницу Златоуста на 1 млн рублей

Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не следует сообщать неизвестным, кем бы они не представились, никаких персональных данных (СНИЛС, серию и номер паспорта, ИНН и пр.), так как злоумышленники могут использовать их для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Также не нужно верить сообщениям от телефонных собеседников об оформлении третьими лицами кредитов, взломе счетов и прочем. Так поступают только мошенники.