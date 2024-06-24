Мошенники обманули жительницу Златоуста на 1 млн рублей

На мобильный телефон жительница Златоуста поступил звонок от якобы специалиста энергоресурсной компании, который пояснил, что ей положена льгота за оплату электроэнергии, и попросил назвать номер СНИЛС для постановки в очередь на портале Госуслуг. После этого потерпевшей позвонила якобы сотрудница надзорной организации, сообщив, что у нее была попытка взлома личного кабинета на портале Госуслуг.
«По указанию злоумышленника женщина открыла новый счет в одном из банков, а затем сняла со своего накопительного счета в банкомате якобы помеченные купюры, которыми она не сможет воспользоваться лично, и отправила средства на карты продиктованные мошенником. Затем пенсионерка попыталась зайти на портал Госуслуг, но сделать этого не смогла. Только тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил 1 миллион рублей», — раскрывает схему обмана пресс-служба регионального Главка.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не следует сообщать неизвестным, кем бы они не представились, никаких персональных данных (СНИЛС, серию и номер паспорта, ИНН и пр.), так как злоумышленники могут использовать их для входа в личный кабинет на портале Госуслуг. Также не нужно верить сообщениям от телефонных собеседников об оформлении третьими лицами кредитов, взломе счетов и прочем. Так поступают только мошенники.