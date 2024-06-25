В Перми будут судить мужчину за смертельное ДТП в центре города

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
По данным следствия, утром 3 марта мужчина, находясь в наркотическим опьянении, передвигался на автомобиле вблизи торгового центра «ЦУМ». Превысив скоростной режим, он совершил наезд на троих пешеходов, переходящих проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате скончалась 18-летняя девушка, двум другим пострадавшим были причины различные травмы. Совершив ДТП, виновный скрылся с места происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по Пермскому краю об избрании меры пресечения в отношении уроженца Таджикистана Богдана Сулиги. В ходе судебного заседания он сообщил, что признает вину и намерен помогать потерпевшим.