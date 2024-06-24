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Заразившийся в Нижнем Новгороде ботулизмом житель Костромы умер в больнице

Как сообщили в пресс-службе администрации Костромской области, молодой человек не сразу обратился за медицинской помощью.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 июня. 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — проинформировали в пресс-службе.