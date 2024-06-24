В Самарской области арестованы убийцы старушки

По предварительным данным, злоумышленники спланировали убийство, чтобы завладеть квартирой. Накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.