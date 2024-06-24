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Самолет Самара — Анталья не смог вылететь из-за проблем с электросистемой

В аэропорту Самары 24 июня самолет, летевший в Турцию, вернулся на стоянку.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 июня 2023 года, из Самары не смог вовремя вылететь самолет до Антальи. Отправление воздушного судна, летевшего на турецкий курорт, задержали из-за проблем с электросистемой. Информация об этом появилась в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

— Экипаж воздушного судна доложил диспетчеру руления о решении вернуться на стоянку по причине неисправности электросистемы, — говорится в сообщении.

Насколько известно, пассажирам пришлось подождать вылета, который задержался на более чем два с половиной часа. Вылет был запланирован на 08:25 по местному времени, однако лайнер отправился к месту назначения лишь в 10:54. Несмотря на задержку, самолет благополучно приземлился в аэропорту Антальи.