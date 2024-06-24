Самолет Самара — Анталья не смог вылететь из-за проблем с электросистемой

Насколько известно, пассажирам пришлось подождать вылета, который задержался на более чем два с половиной часа. Вылет был запланирован на 08:25 по местному времени, однако лайнер отправился к месту назначения лишь в 10:54. Несмотря на задержку, самолет благополучно приземлился в аэропорту Антальи.