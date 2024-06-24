В Столбцовском районе в ДТП пострадали пять человек

По данным СК, 19-летний водитель Skoda вблизи деревни Погорелое потерял контроль управления автомобилем, допустил занос, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
Пятеро парней, находившихся в автомобиле, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
По предварительной информации, ребята катались по проселочной дороге на скорости около 90 км/ч.
В отношении 19-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси.