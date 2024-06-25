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Новосибирец чуть не взял три кредита по новой схеме мошенников

Ему якобы позвонил представитель мобильного оператора.

Источник: Freepik

Жители Новосибирска чуть не взял три кредита по новой схеме мошенников. О своем опыте он рассказал изданию Сиб.фм.

Алексею (имя героя изменено по его просьбе) позвонил неизвестный, который представился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что у мужчины истекает срок действия сим-карты. Если ее не продлить, номер якобы заблокируют.

Мужчина согласился и озвучил в разговоре ход, который пришел по смс. Оказалось, что он предоставил доступ в свой кабинет на Госуслугах. Сразу после Алексею начали приходить многочисленные заявки на кредиты.

«Мошенник стал говорить, что меня взломали и нужно сказать коды из СМС, чтобы отменить заявки на кредиты. Тут я уже понял, что попался мошенникам и сбросил трубку», — рассказал новосибирец.

По словам Алексея, он знает о действиях мошенников, но все равно почти попался на их удочку. Мужчина позвонил в МФО и отменил заявки.