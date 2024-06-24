В Пятигорске задержали танцующих лезгинку во время теракта в Дагестане

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, в результате атаки погибло 20 человек. До этого СК сообщал, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте погибли четверо гражданских и 15 сотрудников правоохранительных органов. Беляева сообщила, что пострадали 46 человек.